منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الحكومة بوضع تصور لشكل العلاقات مع إسرائيل قبل 30 أبريل

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في 30 أبريل/ نيسان المقبل، ودعت الحكومة الفلسطينية إلى وضع تصور لشكل العلاقات مع إسرائيل وموافاتها به بما لا يتجاوز نهاية الشهر ذاته.

© REUTERS/ Kayhan Ozer منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتعليق الاعتراف بإسرائيل

رام الله — سبوتنيك. وحددت اللجنة، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 30 أبريل/ نيسان المقبل موعدا لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وطلبت اللجنة من الحكومة الفلسطينية "وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) أمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر أبريل/ نيسان، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967".