إصابة مواطن وأضرار مادية باعتداء إرهابيي النصرة على مناطق في ريف دمشق

أصيب مواطن ووقعت أضرار مادية جراء اعتداءات بقذائف هاون وصاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والمجموعات المرتبطة به المنتشرة في غوطة دمشق الشرقية على مشفيي البيروني والشرطة ومناطق سكنية متفرقة في ريف دمشق.

© Sputnik. Evgeny Biyatov موسكو: سيتم القضاء على المسلحين في الغوطة ومن يريد الاستسلام يمكنه المغادرة

ذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن التنظيمات الإرهابية اعتدت بـ 11 قذيفة على مشفى البيروني ومحيطه ما أدى إلى إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالمشفى.

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط 4 قذائف صاروخية في محيط مشفى الشرطة ومدينة جرمانا ومساكن الشرطة ومخيم الوافدين.

وأصيب أمس مدنيان أحدهما طفل جراء قذيفتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على حي باب توما سقطتا في منطقة الجورة ما أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأصيب أمس الأول 15 مدنيا بجروح في اعتداء لإرهابيي "النصرة" بالقذائف على مشافي تشرين والشرطة وابن سينا وأحياء باب توما وباب السلام والقصاع ومنطقة الدويلعة السكنية إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات ارهابية مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تحتجز المدنيين وتستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها في حين تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.