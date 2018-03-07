الفلبين تفرج عن عربي كان متهما بالارتباط بتنظيم "داعش"

أطلقت الفلبين سراح مصري وصديقته الفلبينية بعد اشتباه ممثلي الادعاء في أن الشرطة ربما لفقت لهما تهمة الارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي".

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO الفلبين تعلن عن ارتياحها للقبض على مشتبه به في قتل الخادمة بالكويت

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، ألقت الشرطة القبض على فهمي الأسود وصديقته أنابيل ساليبادا الشهر الماضي في شقة سكنية قرب السفارة الأمريكية في مانيلا.

وزعمت الشرطة عثورها على أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في صنع قنابل.

وأكد الادعاء أن الاتهامات التي وجهت للثنائي بحيازة أسلحة ومتفجرات ضعيفة وملفقة.

وأشار ممثل الادعاء إلى أن المتهمين لم يظهرا في أية صورة للشرطة وبحوزتهما أسلحة أو متفجرات.

وكان المتهم المصري قد أعلن أنه لم يكن متواجدا في المكان وقت المداهمة، وأنه تم اقتياده إلى غرفة أخرى بها المتفجرات والأسلحة.