أهم ما سيفعله محمد بن سلمان في بريطانيا

قالت منظمة "أفاز" إن قيمة الصادرات البريطانية من السلاح إلى السعودية بلغت 1.22 مليار يورو في النصف الأول من عام 2017، حسب "أ ف ب".
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي رئيسة وزراء #بريطانيا #تيريزاماي في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في #لندن.#ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK pic.twitter.com/x9SMYbJbCL— واس (@spagov) March 7, 2018
ويجري ولي العهد السعودي مباحثات مع ماي، تشمل العلاقات الاقتصادية والدفاع والإصلاحات التي بدأت في السعودية خلال الفترة الأخيرة.
وتأمل لندن في فوائد اقتصادية من خلال خطة "رؤية 2030" التي بدأها محمد بن سلمان في السعودية وتهدف إلى عدم التعويل على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي السعودي.
#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل العاصمة البريطانية #لندن في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 6, 2018
.#ولي_العهد_في_لندن#CrownPrinceUK
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وأعلن المتحدث باسم ماي أن الحوار بين رئيسة الوزراء وولي العهد يعود بفائدة كبيرة على بريطانيا والسعودية ويشمل تأمين وظائف بريطانية والحفاظ على أخرى، مضيفا أنه سيتم مناقشة طرح أسهم شركة "أرامكو" النفطية في البورصة خلال العام الجاري.
وتناقش ماي الإصلاحات التي حدثت في السعودية خلال الفترة الأخيرة.
موكب ولي العهد الامير محمد بن سلمان لحظة وصوله قصر ملكة بريطانيا pic.twitter.com/fCmbJzzVQu— نايف بن عميّان (@n4aif11) March 7, 2018
وقد سبق وصول محمد بن سلمان إلى لندن انتشار كبير لصور إعلانية تتحدث عنه كونه يحمل التغيير إلى السعودية.
الأعلام السعودية تحضر لإستقبال ولي العهد أمام قصر باكنجهام.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 7, 2018
.#ولي_العهد_في_بريطانيا
#محمد_بن_سلمان_في_بريطانيا
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وبدأ الأمير الشاب الذي تولى منصبه العام الماضي سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية شملت السماح بقيادة المرأة للسيارات، وفتح دور سينما في البلاد، وهو ما ترغب لندن في تسريعه.
دراسة سعودية تؤكد أن 70% من الأسر تؤيد قرار قيادة المرأة للسيارات https://t.co/tbkjhmSLNv pic.twitter.com/GWzqWwx0SV— TounesElkadra Presse (@TounesElkadraPr) February 12, 2018
كما تتجه السعودية لإنشاء دار أوبرا، وسمحت المملكة في الفترة الأخيرة بإقامة حفلات فنية في البلاد لفنانين ومطربين عرب.
#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل العاصمة البريطانية #لندن في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 6, 2018
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.#ولي_العهد_في_لندن#CrownPrinceUK
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وتستمر زيارة محمد بن سلمان إلى بريطانيا مدة 3 أيام بدأها بلقاء "غذاء" مع الملكة البريطانية إليزابيث.
بالفيديو والصور.. #ولي_العهد يصل إلى العاصمة البريطانية #لندن https://t.co/BHcKcwHgoN #محمد_بن_سلمان #السعودية pic.twitter.com/UpQYjdUTpa— اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) March 7, 2018
الملكة #اليزابيث الثانية تستقبل سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في قصر #باكنجهام ويستعرضان العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، وروابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين الصديقين، وتقيم مأدبة غداء على شرف سمو ولي العهد.#ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK pic.twitter.com/2lyPTdi7Xl— واس (@spagov) March 7, 2018
وتأتي في إطار جولة له بدأها في القاهرة هذا الأسبوع، والتقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يغادر العاصمة المصرية #القاهرة بعد زيارة رسمية لجمهورية #مصر العربية.#واس pic.twitter.com/LqLp55vedA— واس (@spagov) March 6, 2018
#صور | محمد بن سلمان في كاتدرائية العباسيةhttps://t.co/qvJOmRMCec#عكاظ #مصر #السعودية#ولي_العهد_في_القاهرة@OKAZ_online pic.twitter.com/AkL1BjuVWU— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) March 5, 2018
كما يزور ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس/ آذار الجاري.
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