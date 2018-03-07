البيان الختامي للجنة العربية الرباعية: نستهجن مواقف بعض الدول العربية المدافعة عن إيران

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy السعودية تهاجم إيران وتدعو لاتخاذ مواقف إزاء تدخلاتها بشؤون الدول العربية

وقال البيان الذي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه إن السعودية تتعرض لاعتداءات سافرة بصواريخ بالستية تزودها إيران "لميليشيات الحوثي".

ودعمت اللجنة الإجراءات التي تتخذها البحرين والسعودية من أجل التصدى "للأعمال العدوانية" ضدهما.

كما أدانت اللجنة العربية "التدخلات والأعمال الإيرانية التخريبية في شؤون دولة البحرين".

وأعربت اللجنة عن قلقها من "جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة "jcpoa" وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي.

واستهجنت الدول العربية المجتمعة، مواقف بعض الدول العربية الأخرى "المدافعة عن إيران"، وقال البيان إنها "لا تدين دورها المخرب".

واستنكرت اللجنة الوزراية ما اسمته بـ"التصريحات الاستفزاية" من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

وقال البيان الختامي إن الدول العربية تعرب عن قلقها من "دعم إيران وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية".

© REUTERS/ Jonathan Ernst بينس: إيران تسعى لإعادة بناء إمبراطوريتها الفارسية

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اجتماع وزراء الخارجية أكد الموقف العربي الرافض للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعها السابع اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتشمل اللجنة دول "البحرين، السعودية، مصر، الإمارات"، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام في اليمن.

وأضاف: "إنه ومنذ انطلاق الأزمة في اليمن اعتقد النظام السعودي أنه سيحقق النصر العسكري هناك خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن السعودية لم تكن تبحث عن الحل السلمي منذ البداية".