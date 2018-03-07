اشتباكات في مخيم شاتيلا في بيروت توقع قتيلا واحدا على الأقل

شهد مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، مساء اليوم الأربعاء، تدهورا أمنيا مفاجئا، حيث قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب آخرون، في اشتباكات بين مسلحين من حركتي "فتح الانتفاضة" والصاعقة.

© REUTERS/ Alaa Al-Marjani المجموعات الإرهابية تشعل مخيم عين الحلوة بالتزامن مع معركة الجرود

بيروت — سبوتنيك . ولم تتضح أسباب الاشتباكات بين الفصيلين الفلسطينيين، التي استمرت حوالي ساعة، قبل أن تتراجع حدّتها، ليسود إثر ذلك هدوء حذر، وسط حركة نزوح من الأهالي إلى خارج المخيم.

وقال مصدر فلسطيني محلي لوكالة "سبوتنيك" إنه تأكد مقتل شقيق مسؤول مكتب "الصاعقة" في المخيم، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا، خصوصا في ظل وقوع عدد من الإصابات الخطيرة في الاشتباكات التي استخدمت فيها الرشاشات والقذائف الصاروخية، موضحا أن سبب الاشتباكات يعود إلى خلاف فردي بين شابين، ينتمي أحدهما لـ "الصاعقة" والآخر عضو في "فتح الانتفاضة".

وتابع أن الخلاف يعود إلى نحو شهر، لكنه تجدد اليوم، إذ تقابل الشابان وتشاجرا ما أدى إلى انفلات في الموقف الأمني.