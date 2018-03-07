أمير قطر يناقش التعاون العسكري مع الأمين العام لـ"الناتو"

عقد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار، لقاءا مع الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في مقر الحلف ببروكسل.

وناقش أمير قطر والوفد المرافق له مع الأمين العام لحلف الناتو العلاقات بين دولة قطر والحلف، ومستقبل التعاون المشترك بينهما، خصوصا المسائل العسكرية والأمنية، حسب جريدة العرب القطرية.

قطر وحلف شمال الأطلسي تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا، وستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا pic.twitter.com/nYib54OQaU — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 7, 2018

وتناقش الطرفان حول التطورات السياسية الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره.

وشكر الأمين العام لحلف الناتو أمير قطر على جهوده في مكافحة الإرهاب، وتعاون دولته مع حلف الناتو، خصوصا قاعدة العديد الجوية.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير القطري إلى بروكسل، والتي غادرها مساء اليوم إلى دولة بلغاريا.

جسور جديدة للتعاون أرسيت اليوم بين قطر وبلجيكا في إطار زيارتي ومحادثاتي مع جلالة الملك فيليب ودولة رئيس الوزراء السيد شارل ميشيل، وستنقل العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب خاصة في مجال النقل الجوي والتعاون الأكاديمي pic.twitter.com/0nzOrTfM6T — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 6, 2018

والتقى الأمير تميم بالملك البلجيكي فيليب ورئيس الوزراء شارل ميشيل، وناقش معهما العلاقات الثنائية.