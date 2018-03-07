بالفيديو... أسد يهاجم طفلة في السعودية وأمير مكة يتدخل

أصدر أمير منطقة مكة، عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، أمرا بإيقاف فعالية مهرجان "ربيع‫ جدة" والتحقيق في حادث هجوم أسد على طفلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة " سبق " السعودية، وقع الحادث بسبب عدم وجود حواجز ما سمح بخروج الأسد عن السيطرة ومهاجمة الطفلة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، أطفالا يلهون مع أسد، قبل أن يخرج عن السيطرة ويهاجم طفلة في الخامسة من عمرها، قبل أن يتدخل المدرب وينقذها.

وأكدت تقارير صحفية أن الطفلة بخير وأصيبت بخدوش بسيطة، إلا أنها تأثرت نفسيا بشكل كبير.