مجلس الأمن الدولي يدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار في سوريا

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار عن قلقه من الوضع الإنساني في سوريا، داعيا للوقف الفوري لإطلاق النار تنفيذا لقراراه.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الأمم المتحدة: إنزال شحنات إنسانية من الجو في الغوطة الشرقية عديم الجدوى

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وأعرب الرئيس الحالي، المبعوث الهولندي لدى الأمم المتحدة، كاريل فان أوستيروم، عن قلق المجلس تجاه الوضع الإنساني في سوريا.

وقال أوستيروم إن أعضاء المجلس ناقشوا الهدنة في سوريا، ودعا المجلس إلى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار رقم 2401.

وأدان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسو ديلاتر، الانتهاك الكلي للقرار 2401، وقال:"هذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف.

وأصدر مجلس الأمن الشهر الماضي قرارا رقم 2401 دعا فيه لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

وقال مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، إن الوضع في الغوطة الشرقية مازال متوترا.

وأوضح المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أنه تم تسجيل 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الوضع ما زال متوترا.