ماي تتفق مع ولي العهد السعودي على إنهاء الصراع في اليمن سياسيا

ماي تتفق مع ولي العهد السعودي على إنهاء الصراع في اليمن

© REUTERS/ Saudi Press Agency أهم ما سيفعله محمد بن سلمان في بريطانيا

اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية في اليمن، حسب رويترز.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية اتفاقها أيضا مع ولي العهد السعودي على ضرورة العمل معا للتصدي لأنشطة إيران "المزعزعة" للاستقرار بالمنطقة.

واتفقت ماي وبن سلمان على فرص استثمارية بين بلديهما بقيمة 65 مليار إسترليني.

وأكد مكتب ماي أن محادثات الاستثمار السعودي تعتبر دلالة واضحة على الثقة الدولية في الاقتصاد البريطاني، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويزور ولي العهد السعودي بريطانيا بداية من اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، والتقى الأمير السعودي بملكة بريطانيا إليزابيث في قصر باكينغهام قبل لقائه بماي.