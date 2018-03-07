رئيس مجلس النواب الليبي يطالب بوقف إطلاق النار في الجنوب

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار إلى وقف إطلاق النار في جنوب البلاد.

Twitter/ al ain نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية: توحيد المؤسسة العسكرية بات ضروريا لحفظ أمن ليبيا

أصدر عقيلة صالح بيانا قال فيه: "ندعو كافة أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوحيد كافة الجهود الوطنية لمحاربة التدخلات الأجنبية المباشرة أو عن طريق التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أن التنظيمات الإرهابية المساندة للتدخلات الأجنبية تنتهك سيادة الوطن وتدنس تراب الوطن.

وتابع عقيلة صالح دعوته جميع القبائل والتكوينات الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية لدعم جهود المصالحة بين كافة الأطراف.

وأشار البيان إلى ضرورة وقوف أبناء ليبيا من المقاتلين صفا واحدا تجاه "ما يحدق بالوطن من تهديدات"

وقال البيان "العدو الخارجي يريد تقسيمنا".

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي عدم السماح للأجنبي المساس بسيادته و"تدنيس ترابه".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي عن قرار القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر بإطلاق عمليات "فرض القانون" في مدينة سبها جنوبي ليبيا، التي تشهد معارك قبلية بين قبيلتي "أولاد سليمان" و"التبو".