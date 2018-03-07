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23:09 07 مارس/ آذار 2018
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    جندي من أنصار الله

    قتلى وجرحى إثر اقتحام "أنصار الله" لموقع الضبعة العسكري السعودي

    MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
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    كشف مصدر عسكري في محافظة صعدة اليمنية الحدودية، أن مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اقتحموا موقع الضبعة العسكري السعودي في نجران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

    صنعاء — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي أنصار الله اقتحموا، اليوم الأربعاء، موقع الضبعة العسكري السعودي في نجران، إثر هجوم واسع سبقه قصف مدفعي مكثف"، موضحا "عملية الاقتحام أسفرت عن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين، إضافة إلى مقتل وجرح عدد من المهاجمين".

    المجلس الانتقالي الجنوبي
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    وأضاف المصدر، "أحرق مسلحو أنصار الله الموقع عقب اقتحامه للمرة الثانية منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي".

    على صعيد آخر، أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، أنها أحبطت هجمات لمسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظتي الحديدة وحجة في اليمن.

    وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، اليوم الأربعاء، "إن 30 من مسلحي أنصار الله قتلوا وأصيب آخرون، بإحباط قوات الرئيس هادي مسنودة بمروحيات التحالف محاولات تقدم للحوثيين باستخدام دراجات نارية باتجاه مواقع عسكرية شمال مديرية حيس في محافظة الحديدة غربي اليمن".

    وأشار إلى أن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات ومعسكرات تدريب لمسلحي "أنصار الله" في مديريتي الجراحي والتحيتا، أوقعت نحو 100 قتيل وعشرات الجرحى في صفوف الحوثيين".

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    وذكر "26 سبتمبر"، أن الجيش اليمني أفشل "تسللاً للحوثيين باتجاه مواقع عسكرية في منطقة الكتف جنوب مديرية ميدي عقب معارك، تكبد خلالها مسلحو أنصار الله 10 قتلى وعدداً من الجرحى".

    إلى ذلك، ُقتل وأصيب 15 يمنياً بغارات جوية للتحالف وعمليات استهداف للجيش السعودي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن "طيران التحالف قصف اليوم الأربعاء بـ 4 غارات منطقة كهلان قرب مدينة صعدة"، أسفرت عن "مقتل امرأة وطفلة وإصابة 9 من أسرة واحدة".

    وأطلقت قوات حرس الحدود في الجيش السعودي نيران رشاشاتها على "المديريات الواقعة على الشريط الحدودي، ما أدى إلى سقوط قتيل في منطقة المشنق بمديرية شدا، وإصابة 3 في منطقة الرقو بمديرية منبه"، وفقا للمصدر.

    وأسفرت المعارك في اليمن منذ بدء عمليات التحالف في آذار/ مارس 2015، عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار العالم العربي, نزاع, الأزمة اليمنية, مواجهات, التحالف, أنصار الله, السعودية, اليمن
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