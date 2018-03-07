"أنصار الله" يقنصون 3 جنود سعوديين في جازان

صنعاء — سبوتنيك . ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة "أن وحدة القنص في الجماعة قتلت مساء اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، 3 جنود في الجيش السعودي في قرى حامضة الشمالية وقوى وجاضع نمير بجازان".

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بالمدفعية تجمعات للجنود السعوديين في بوابة الموسم والرمضة ومنفذ الطوال في ذات القطاع.

كما استهدفت مدفعيتهم تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شرق جبل سبحطل في قطاع عسير.

وكانت صحف "عكاظ" و"سبق" و"مكة" و"المواطن" السعودية، أعلنت تشييع 8 من جنود الجيش السعودي قُتلوا خلال مواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله" وهم: رئيس رقباء علي بن فلاح القنطاش الحرقان العبيدي، رقيب محمد بن مغرم ال ماشي العمري، الرقيب يوسف أحمد محمد العسيري، وكيل رقيب عبد الله سعيد محمد بن مشعاب الشهراني، عريف إبراهيم محمد عامر آل زاهر، جندي أول عبد الله بن محمد مفرح آل محضي، جندي أول محمد عبد الله محمد شافعي، جندي أول يوسف مزيد زيد العسيلي البديري المطيري.