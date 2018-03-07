تسجيل
00:43 08 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس السيسي يستقل ولي العهد محمد بن سلمان

    زيارة بن سلمان لمصر ناجحة والحديث عن منح أراضي مصرية "مغرض"

    © Photo/ Mohammed Samaha
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    اعتبر وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري النائب جمال محفوظ، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر كانت زيارة ناجحة على كافة الصعد،، فيما اعتبر أن ما تردد من أنباء عن منح مصر لمساحات من الأراضي في سيناء للسعودية هو "حديث غير مسؤول ومغرض".

    القاهرة — سبوتنيك. وقال محفوظ، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "نتائج الزيارة واضحة وسريعة، فمصر والسعودية دولتان مركزيتان في منطقة الشرق الأوسط، ومنوط بهما التصدي مجتمعتين للتحديات التي تواجه المنطقة".

    ولفت محفوظ إلى "وجود مواقف مشتركة وتفاهمات بين مصر والسعودية تجاه القضايا والملفات الرئيسية في المنطقة، مثل الإرهاب والأزمة السورية والليبية واليمنية"، مؤكداً أن تلك المواقف المشتركة تمثل خطوة هامة على طريق تقديم حلول لتلك الأزمات".

    الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
    © Photo/ Mohammed Samaha
    تعليق محمد بن سلمان على "صفقة" شراء السعودية 1000 كيلو متر من أراضي سيناء
    ورأى النائب محفوظ أن زيارة بن سلمان لمصر في بداية جولة خارجية تشمل أيضا لندن وواشنطن، تعني رغبة ولي عهد السعودية في تقديم رؤية للمنطقة مبنية على تفاهم مع مصر، وأن مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت ضرورية قبل الجولة".

    وعلق محفوظ على الشق الاقتصادي للزيارة قائلا "التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية كبير جدا، والسعودية أكبر مستثمر عربي في مصر، ولكن الحديث عن منح آراضي مصرية للسعودية حديث غير مسؤول، فالنظام المصري نظام وطني، لا يتنازل عن الأرض، ولكن هناك دائما مشاريع مشتركة، يمكن إقامة مشاريع مشتركة بيم مصر والسعودية على الأراضي المصرية، وهو أمر ينظمه القانون المصري، أما الحديث عن منح آراضي فهو حديث مغرض".

    كانت تقارير صحفية ذكرت، استنادا لمصادر سعودية، أنباء تفيد بمنح مصر ألف كيلومتر مربع بجنوب سيناء للسعودية لإقامة مشاريع استثمارية. وهو ما لم تؤكده مصادر مصرية، فيما أفادت بيانات صادرة عن الرئاسة المصرية ووزارة الاستثمار المصرية بتأسيس الصندوق المصري السعودي للاستثمارات، باستثمارات تبلغ 16 مليار دولار، والتركيز على استهداف منطقة جنوب سيناء ومنطقة العلمين بالاستثمارات.

    وأنهى بن سلمان أمس الثلاثاء زيارته للقاهرة استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السيسي، والتقى بالبابا تواضروس وشيخ الأزهر.

    انظر أيضا:

    محمد بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء المصري ويؤكد دعم المملكة للقاهرة في حربها على الإرهاب (صور)
    نائب: زيارة بن سلمان بداية لعصر جديد من التعاون بين مصر والسعودية
    هذه تفاصيل الحوار بين محمد بن سلمان وبابا الأقباط في مصر
    محمد بن سلمان يكشف من القاهرة سرا عن الأزمة القطرية
    "خطوة نادرة" للأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للقاهرة
    تفاصيل المشروعات السعودية المصرية التي وقعها محمد بن سلمان والسيسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار مصر, زيارة, تصريحات, البرلمان المصري, محمد بن سلمان, السيسي, السعودية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مهرجان الربيع صيد النسور في أولان باتور، منغوليا
    صيد النسور... أجمل مهرجانات منغوليا
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك