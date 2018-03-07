زيارة بن سلمان لمصر ناجحة والحديث عن منح أراضي مصرية "مغرض"

اعتبر وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري النائب جمال محفوظ، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر كانت زيارة ناجحة على كافة الصعد،، فيما اعتبر أن ما تردد من أنباء عن منح مصر لمساحات من الأراضي في سيناء للسعودية هو "حديث غير مسؤول ومغرض".

القاهرة — سبوتنيك. وقال محفوظ، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "نتائج الزيارة واضحة وسريعة، فمصر والسعودية دولتان مركزيتان في منطقة الشرق الأوسط، ومنوط بهما التصدي مجتمعتين للتحديات التي تواجه المنطقة".

ولفت محفوظ إلى "وجود مواقف مشتركة وتفاهمات بين مصر والسعودية تجاه القضايا والملفات الرئيسية في المنطقة، مثل الإرهاب والأزمة السورية والليبية واليمنية"، مؤكداً أن تلك المواقف المشتركة تمثل خطوة هامة على طريق تقديم حلول لتلك الأزمات".

© Photo/ Mohammed Samaha تعليق محمد بن سلمان على "صفقة" شراء السعودية 1000 كيلو متر من أراضي سيناء

ورأى النائب محفوظ أن زيارة بن سلمان لمصر في بداية جولة خارجية تشمل أيضا لندن وواشنطن، تعني رغبة ولي عهد السعودية في تقديم رؤية للمنطقة مبنية على تفاهم مع مصر، وأن مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت ضرورية قبل الجولة".

وعلق محفوظ على الشق الاقتصادي للزيارة قائلا "التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية كبير جدا، والسعودية أكبر مستثمر عربي في مصر، ولكن الحديث عن منح آراضي مصرية للسعودية حديث غير مسؤول، فالنظام المصري نظام وطني، لا يتنازل عن الأرض، ولكن هناك دائما مشاريع مشتركة، يمكن إقامة مشاريع مشتركة بيم مصر والسعودية على الأراضي المصرية، وهو أمر ينظمه القانون المصري، أما الحديث عن منح آراضي فهو حديث مغرض".

كانت تقارير صحفية ذكرت، استنادا لمصادر سعودية، أنباء تفيد بمنح مصر ألف كيلومتر مربع بجنوب سيناء للسعودية لإقامة مشاريع استثمارية. وهو ما لم تؤكده مصادر مصرية، فيما أفادت بيانات صادرة عن الرئاسة المصرية ووزارة الاستثمار المصرية بتأسيس الصندوق المصري السعودي للاستثمارات، باستثمارات تبلغ 16 مليار دولار، والتركيز على استهداف منطقة جنوب سيناء ومنطقة العلمين بالاستثمارات.

وأنهى بن سلمان أمس الثلاثاء زيارته للقاهرة استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السيسي، والتقى بالبابا تواضروس وشيخ الأزهر.