كيف رأت بريطانيا زيارة محمد بن سلمان

ونقلت الرابطة على صفحتها بموقع تويتر، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ترى أن الشراكة بين السعودية وبريطانيا "تساعد في جعل البلدين أكثر أمانا"، وأن "تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين أنقذ حياة مواطنين بريطانيين".
زيارة سمو ولي العهد من منظور مسؤولي #بريطانيا— الرابطة السعودية — بريطانيا 🇸🇦 (@SaudisUK) March 7, 2018
#ولي_العهد_في_بريطانيا #مرحبا_ولي_العهد_في_بريطانيا pic.twitter.com/rKGe83gh0I
أما وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، فنقلت عنه الصفحه قوله إن السعودية واحدة من أكبر القوى في الشرق الأوسط، وأن بريطانيا تعتبرها من أقدم الأصدقاء.
وأضاف جونسون أن العالم الإسلامي يعتمد على نجاح الأمير محمد بن سلمان في مسعاه.
ويزور محمد بن سلمان بريطانيا لمدة 3 أيام، بدأت اليوم، في إطار جولة خارجية له، زار فيها مصر واجتمع مع رئيسها عبدالفتاح السيسي.
والتقى ولي العهد السعودي ملكة بريطانيا إليزابيث، كما اجتمع ووفده المرافق برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
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