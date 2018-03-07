كيف رأت بريطانيا زيارة محمد بن سلمان

نشرت الرابطة السعودية للمبتعث في بريطانيا وجهة النظر البريطانية حول زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى لندن.

ونقلت الرابطة على صفحتها بموقع تويتر، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ترى أن الشراكة بين السعودية وبريطانيا "تساعد في جعل البلدين أكثر أمانا"، وأن "تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين أنقذ حياة مواطنين بريطانيين".

أما وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، فنقلت عنه الصفحه قوله إن السعودية واحدة من أكبر القوى في الشرق الأوسط، وأن بريطانيا تعتبرها من أقدم الأصدقاء.

وأضاف جونسون أن العالم الإسلامي يعتمد على نجاح الأمير محمد بن سلمان في مسعاه.

ويزور محمد بن سلمان بريطانيا لمدة 3 أيام، بدأت اليوم، في إطار جولة خارجية له، زار فيها مصر واجتمع مع رئيسها عبدالفتاح السيسي.

والتقى ولي العهد السعودي ملكة بريطانيا إليزابيث، كما اجتمع ووفده المرافق برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.