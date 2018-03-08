الأمير تشارلز يقيم مأدبة عشاء للأمير محمد بن سلمان

وحضر مأدبة العشاء من الجانب السعودي السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وحضر الأمير ويليام دوق كامبريدج من الجانب البريطاني، حسب وكالة الأنباء السعودية.
الأمير #تشارلز أمير ويلز يقيم مأدبة عشاء في #لندن على شرف سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة.#ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK#واس pic.twitter.com/va0xUi71mg— واس (@spagov) March 7, 2018
ويزور محمد بن سلمان لندن منذ أمس الأربعاء، والتقى خلال الزيارة بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، واجتمع ووفده المرافق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ونتج عن الاجتماعات اتفاقات استثمارية تقدر بمبلغ 65 مليار جنيه إسترليني.
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