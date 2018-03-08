الأمير تشارلز يقيم مأدبة عشاء للأمير محمد بن سلمان

أقام الأمير تشارلز أمير ويلز مأدبة عشاء في لندن، للأمير السعودي ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة زيارة الأخير لبريطانيا.

وحضر مأدبة العشاء من الجانب السعودي السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وحضر الأمير ويليام دوق كامبريدج من الجانب البريطاني، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويزور محمد بن سلمان لندن منذ أمس الأربعاء، والتقى خلال الزيارة بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، واجتمع ووفده المرافق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ونتج عن الاجتماعات اتفاقات استثمارية تقدر بمبلغ 65 مليار جنيه إسترليني.