"الناتو" يكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري مع قطر

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن مساء أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية عسكرية ثنائية بين الدوحة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.
وقال الشيخ تميم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قطر وحلف شمال الأطلسي تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا". وأضاف: "ستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا".
Qatar and the NATO have laid the foundations of military cooperation. The agreement signed by the two sides today is one of strategic significance that will help better respond to peace and security challenges regionally and world-wide pic.twitter.com/KjraueGiEn— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 7, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)