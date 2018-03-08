أول تعليق تركي على حظر إم بي سي لمسلسلاتها

قال رئيس غرفة تجارة إسطنبول، أوزتورك أوران، إن قرار مجموعة " MBC" السعودية وقف بث الدراما التركية يزيد من عزيمة المستثمرين الأتراك.

وأكد أوران في بيان للغرفة أمس الأربعاء، أن هناك تعاطفا كبيرا مع المسلسلات التركية "في هذه المنطقة الجغرافية"، حسب الأناضول.

مجموعة #MBC تعلن فجأة إيقاف كل المسلسلات التركية. لماذا يا ترى؟ وما رأيكم في قرارها هذا؟#وداعا_مهند#حظر_المسلسلات_التركية pic.twitter.com/nCNFLIvAPo — مجلة ميم (@MeemMagazine) March 7, 2018

وأشار أوران إلى أن هناك "إنزعاج ناجم عن ذلك"، مضيفا أن من اتخذ قرار الحظر سيخسر.

وأوضح رئيس غرفة تجارة إسطنبول أن المسلسلات التركية تربط الملايين في المنطقة العربية وأنحاء العالم بشاشات التلفاز.

وشدد أوران على أن حذف مسلسلات تركيا معناه انخفاض عدد متابعي القنوات التي قامت بالحذف.

وقال أوران: "يوجد عدد من القنوات التي تخاطب العالم العربي غير MBC"

وأوقفت قنوات "إم بي سي" السعودية عرض جميع الأعمال التركية على شاشاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم "إم بي سي"، مازن حايك، إن قرار الشبكة جاء بسبب تكلفة إنتاج الحلقات، حيث تتكلف الحلقة من المسلسل العربي ما بين 40 ألفا إلى 100 ألف دولار تقريبا، بينما تصل تكلفة إنتاج الحلقة التركية 250 ألف دولار تقريبا، حسب صحيفة عاجل الإلكترونية.