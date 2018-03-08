الصليب الأحمر: تأجيل دخول قافلة مساعدات للغوطة الشرقية كانت مقررة اليوم

يشار إلى أن الوضع الإنساني في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق في سوريا تفاقم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وأجبرت قافلة مساعدات للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على مغادرة مدينة دوما من داخل المنطقة بعد قصف المجموعات المسلحة والاشتباكات الجارية في المنطقة، ما حال دون تفريغ الشحنات الإنسانية بشكل كامل.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا تبحث خيار إنزال الشحنات الإنسانية من الجو في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.
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