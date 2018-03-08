الصليب الأحمر: تأجيل دخول قافلة مساعدات للغوطة الشرقية كانت مقررة اليوم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت مقررة اليوم الخميس، إلى الغوطة الشرقية في سوريا.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي: الهدنة التاسعة في الغوطة الشرقية تنتهي دون نتيجة

وقال يولاندا جاكمت المتحدثة باسم اللجنة لـ"رويترز" "قافلة اليوم تأجلت". وأضافت أن الوضع الذي يتطور على الأرض هناك لا يسمح لنا بتنفيذ العملية".

يشار إلى أن الوضع الإنساني في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق في سوريا تفاقم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وأجبرت قافلة مساعدات للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على مغادرة مدينة دوما من داخل المنطقة بعد قصف المجموعات المسلحة والاشتباكات الجارية في المنطقة، ما حال دون تفريغ الشحنات الإنسانية بشكل كامل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا تبحث خيار إنزال الشحنات الإنسانية من الجو في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.