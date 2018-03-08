الجبير يؤكد اتفاق السعودية وبريطانيا على ردع إيران

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن السعودية اتفقت مع بريطانيا على ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب.

© REUTERS/ SIMON DAWSON محمد بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني:"دعمنا الحوار السياسي في اليمن"، مضيفا أن جماعة "أنصار الله" ضربوا عرض الحائط بكافة محاولات التوصل لحل سياسي في اليمن، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأشار الجبير إلى استمرار السعودية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لعقد اجتماع أممي للبحث عن حل سياسي في اليمن، مشيرا إلى اتفاق بريطاني سعودي على مراقبة خطوط الملاحة تمهيدا لفتح الموانىء اليمنية.

قال رئيس "اللجنة الثورية العليا" في اليمن محمد علي الحوثي، إن "الشعب اليمني رفض مطالب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ" بتسليم الحديدة أو العاصمة أو أي من المحافظات التي تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية".

والتقى الجبير بجونسون على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى لندن.