الإمارات ترد على اتهامات "الجزيرة" بشأن انقلاب "قطر 96"

قال وزيرة الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الشيخ زايد أراد أن يصلح بين الشيخ خليفة بن حمد وابنه الشيخ حمد وقت أزمتهما في قطر عام 96.

وأضاف قرقاش على حسابه الشخصي بموقع تويتر أن البعض "يكذب وينطق بهتانا للتجيير لموقف سياسي".

سعى الشيخ زايد، رحمه الله، إلى أن يصلح بين الشيخ خليفة بن حمد، رحمه الله، و إبنه الشيخ حمد، واليوم يكذب البعض وينطق بهتانا للتجييّر لموقف سياسي، سيرة زايد وخصاله أسمى وأعظم من هذا التضليل الرخيص. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 7, 2018

وقال قرقاش:"سيرة زايد أسمى وأعظم من هذا التضليل الرخيص".

وتابع قرقاش أن شاهدا روى له:"أنه عندما سمع الشيخ زايد رحمه الله بإنقلاب الشيخ حمد على والده وكان في جنيف، بادر فورا بلم الشمل ودفن الفتن، ونصح الشيخ خليفة أن يبارك لابنه وكان ذلك بإرسال الشيخ زايد رئيس ديوانه إلى الشيخ خليفة في مقر إقامته في كان بفرنسا."

روى لي شاهد بأنه عندما سمع الشيخ زايد رحمه الله بإنقلاب الشيخ حمد على والده وكان في حنيف، بادر فورا بلم الشمل ودفن الفتن، ونصح الشيخ خليفة بان يبارك لإبنه وكان ذلك بإرسال الشيخ زايد رئيس ديوانه الى الشيخ خليفة في مقر إقامته في كان بفرنسا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 7, 2018

وأكد قرقاش أن هذا الطرح تم بحضور الشيخ عبد العزيز بن خليفة وعيسى الكواري.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مبعوث الشيخ زايد قال لخليفة إن أبوظبي سوف تسخر له كافة الإمكانيات التي تحفظ كرامته كحاكم سابق.

وكان هذا الطرح بحضور الشيخ عبدالعزيز بن خليفة وعيسى الكواري. و أضاف مبعوث الشيخ زايد بان أبوظبي سوف تسخر له كافة الإمكانيات التي تحفظ كرامتة كحاكم سابق. التاريخ كما يرويه شاهد بعيدا عن الكذب و التضليل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 7, 2018

وبثت قناة الجزيرة القطرية فيلما وثائقيا بعنوان "قطر 96" عن خبايا محاولات الانقلاب على نظام الحكم في قطر عام 96، وزعم التحقيق ضلوع السعودية والإمارات والبحرين ومصر في دعم محاولة الانقلاب في قطر.