تأجيل تسليم المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية بسبب القصف المدفعي

أعلن مركز المصالحة السورية في روسيا، عن تأجيل تسليم المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية؛ بسبب قصف المجموعات المسلحة.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي: الهدنة التاسعة في الغوطة الشرقية تنتهي دون نتيجة

حميميم — سبوتنيك . وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الخميس، 8 مارس/ آذار، إن المنظمات الإنسانية الدولية اتخذت قرارا بتأجيل تسليم قافلة مساعدات إلى منطقة الغوطة الشرقية في ضواحي العاصمة السورية دمشق بسبب إطلاق النار النشط.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت اليوم عن تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت مقررة اليوم الخميس، إلى الغوطة الشرقية في سوريا، "لأن الوضع الذي يتطور على الأرض هناك لا يسمح لنا بتنفيذ العملية".

يشار إلى أن الوضع الإنساني في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق في سوريا تفاقم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وأجبرت قافلة مساعدات للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على مغادرة مدينة دوما من داخل المنطقة بعد قصف المجموعات المسلحة والاشتباكات الجارية في المنطقة، ما حال دون تفريغ الشحنات الإنسانية بشكل كامل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا تبحث خيار إنزال الشحنات الإنسانية من الجو في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.



