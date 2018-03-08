الجبوري: تصاعد عمليات العنف يقود المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، إلى تعميم الحوار مع دول المنطقة، محذرا من تصاعد وتيرة العنف على حساب المبادرات السلمية.

© Photo/ Press Office of the Iraqi Council of Representatives الجبوري من الكويت: نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي

بغداد-. وقال الجبوري، خلال كلمة له اليوم الخميس 8 مارس/ آذار في جامعة الكوفة في مدينة نجف، إن "تصاعد عمليات العنف وتعميم المجازر الجماعية وتصميم أطراف متعددة على الحل الأمني والعنف على حساب كل المبادرات سيقود المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف "لقد آن الأوان للبدء في حوار صريح مع دول الجوار الإقليمي على قاعدة المصالح المشتركة والروابط التاريخية والحضارية دون تفريط في أي حق وطني لحل كل الخلافات والإشكالات القائمة ولتعزيز العلاقات العربية معها".

وتابع الجبوري "شعبنا العراقي قادر على التمييز الواعي بين رفضه وتصديه للفساد، وسعيه نحو الحرية والعدالة، من ناحية، وبين كل محاولات مقايضته هذه الأهداف والمطالب المشروعة بقبول تضليل الشعب بالشعارات الجوفاء التي لا تسمن جائعا ولا تغني فقيرا ولا تنهر فاسدا ولا تردع ظالما".

جاءت تصريحات الجبوري خلال حضوره المؤتمر العلمي الخامس، المنعقد في جامعة الكوفة بمحافظة النجف.