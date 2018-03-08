رغد صدام حسين: هذا ما حدث للعرب بعد وفاة والدي

نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مجموعة من التغريدات علقت فيها على مسيرة والدها وحال الدول العربية في الوقت الحالي.

وأكدت رغد في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" افتخارها الشديد بوالدها.

وأشادت رغد بوالدها "الذي رفض أن ينحني" لما وصفتهم بـ"أذناب الفرس"، مؤكدة أن العرب لم يعرفوا بعده عزا أو كرامة، على حد وصفها.

وعبرت، عن افتخارها بوالدها، قائلة "أنا رغد صدام حسين عبد المجيد التكريتي صديقة الجميع وعدو أمريكا وعملائها والدي من خيرة الرجال وقائد عربي فقدناه بهذا العصر".

وتابعت "رجل رفض أن تنحني كرامته وشهامته العربية لأذنب الفرس وعبدة الطاغوت الأمريكان رجل لم نعرف بعده أي كرامه وﻻ عز للعرب رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته”.

انا رغد صدام حسين عبد المجيد التكريتي صديقة الجميع وعدو امريكا وعملائها والدي من خيرت الرجال وقائد عربي فقدناه بهذا العصر

رجل رفض ان تنحني كرامته وشهامته العربية لأذنب الفرس وعبدة الطاغوت الامريكان

رجل لم نعرف بعده اي كرامه وﻻ عز للعرب



رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/J2pWP8WCAz — رغد صدام حسين (@saddam_raghad) ٧ مارس، ٢٠١٨