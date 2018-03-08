سوريا: ممر جديد لإخراج المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية

أنشأت الحكومة السورية، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، ممرا جديدا لإخراج المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الأمم المتحدة: إنزال شحنات إنسانية من الجو في الغوطة الشرقية عديم الجدوى

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الحكومة هيأت الممر الجديد عبر طريق جسرين المليحة.

وأفاد مراسل "سانا" بأن "الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة هيأت ممرا جديدا لإخراج المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية عبر طريق جسرين المليحة".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت اليوم عن تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت مقررة اليوم الخميس، إلى الغوطة الشرقية في سوريا، لأن الوضع الذي يتطور على الأرض هناك لا يسمح بتنفيذ العملية.

يشار إلى أن الوضع الإنساني في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق في سوريا تفاقم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وأجبرت قافلة مساعدات للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على مغادرة مدينة دوما من داخل المنطقة بعد قصف المجموعات المسلحة والاشتباكات الجارية في المنطقة، ما حال دون تفريغ الشحنات الإنسانية بشكل كامل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا تبحث خيار إنزال الشحنات الإنسانية من الجو في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.