هجوم على نائبتين بالشورى السعودي بسبب "حظر المواطنين على تويتر" (فيديو)

هاجم نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" النائبة بمجلس الشورى السعودي، لطيفة عثمان الشعلان، وذلك بعد اعترافها بحظر المتابعين لها على الموقع من المواطنين.

كما هاجموا أيضا النائبة، نوره فيصل الشعبان، بعد نشر فيديو لها تطالب المواطنين بالبحث عن العمل، وعدم الشكوى من أن المجلس لا يناقش قضاياهم.

#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين

وهذي (نورة) عضوة في الشورى أيضا

تقول للعاطلين: لا تزعجوني بكثرة الحديث عن بطالتكم أنا مو فاضية لكم!

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أعضاء❌

أعداء✔️ pic.twitter.com/7QkfYcGGaO — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) March 8, 2018

وانتشر هاشتاغ على موقع "تويتر" (#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين) في إشارة من النشطاء إلى أن النائبتين في المجلس، بدلا من أن يستمعوا للمواطن، شنوا حملة حظر عليهم.

وقال الكاتب صالح الشيحيفي، في مقابلة مع إحدى القنوات، "أقترح تحويل قاعة (مجلس الشورى) إلى قاعة أفراح خيرية".

الكاتب صالح الشيحي: أقترح تحويل قاعة (مجلس الشورى) إلى قاعة أفراح خيرية.

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أفضل حل 👍#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين pic.twitter.com/8M1N86mdZT — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) March 8, 2018

فيما قال أحد النشطاء "كمواطن سعودي أصيل أعلن للعموم أن عضو الشورى السيدة لطيفه عثمان الشعلان الخالدي لاتمثلني كمواطن، فمن يبلكني ويبلك الآلاف من المواطنيين السعوديين قطعا ليس كفوءا لتمثيلهم".

كمواطن سعودي أصيل اعلن للعموم ان عضو الشورى السيدة لطيفه عثمان الشعلان الخالدي لاتمثلني كمواطن، فمن يبلكني ويبلك الآلاف من المواطنيين السعوديين قطعاً ليس كفوءاً لتمثيلهم. صورة للسادة #مجلس_الشورى @ShuraCouncil_SA@spagov



#عضوة_الشورى_تبلك_الموطنين pic.twitter.com/Xr08CEABIc — ابو عبدالإله MBS (@scorpio888777) March 7, 2018

وتساءل آخر "ماذا قدمت المرأة للمرأة في مجلس الشورى؟ الدوله حطت عضوات مجلس الشورى للمطالبه بحقوق النساء كالأرامل والمطلقات وجميع فئات النساء، لكن ولا عضوة شورى شفناها طالبت بكذا كل مطالبهن تجنيس وإسقاط الولايه والاختلاط!".