هجوم على نائبتين بالشورى السعودي بسبب "حظر المواطنين على تويتر" (فيديو)

كما هاجموا أيضا النائبة، نوره فيصل الشعبان، بعد نشر فيديو لها تطالب المواطنين بالبحث عن العمل، وعدم الشكوى من أن المجلس لا يناقش قضاياهم.
#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) March 8, 2018
وهذي (نورة) عضوة في الشورى أيضا
تقول للعاطلين: لا تزعجوني بكثرة الحديث عن بطالتكم أنا مو فاضية لكم!
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أعضاء❌
أعداء✔️ pic.twitter.com/7QkfYcGGaO
وانتشر هاشتاغ على موقع "تويتر" (#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين) في إشارة من النشطاء إلى أن النائبتين في المجلس، بدلا من أن يستمعوا للمواطن، شنوا حملة حظر عليهم.
وقال الكاتب صالح الشيحيفي، في مقابلة مع إحدى القنوات، "أقترح تحويل قاعة (مجلس الشورى) إلى قاعة أفراح خيرية".
الكاتب صالح الشيحي: أقترح تحويل قاعة (مجلس الشورى) إلى قاعة أفراح خيرية.— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) March 8, 2018
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أفضل حل 👍#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين pic.twitter.com/8M1N86mdZT
فيما قال أحد النشطاء "كمواطن سعودي أصيل أعلن للعموم أن عضو الشورى السيدة لطيفه عثمان الشعلان الخالدي لاتمثلني كمواطن، فمن يبلكني ويبلك الآلاف من المواطنيين السعوديين قطعا ليس كفوءا لتمثيلهم".
كمواطن سعودي أصيل اعلن للعموم ان عضو الشورى السيدة لطيفه عثمان الشعلان الخالدي لاتمثلني كمواطن، فمن يبلكني ويبلك الآلاف من المواطنيين السعوديين قطعاً ليس كفوءاً لتمثيلهم. صورة للسادة #مجلس_الشورى @ShuraCouncil_SA@spagov— ابو عبدالإله MBS (@scorpio888777) March 7, 2018
#عضوة_الشورى_تبلك_الموطنين pic.twitter.com/Xr08CEABIc
وتساءل آخر "ماذا قدمت المرأة للمرأة في مجلس الشورى؟ الدوله حطت عضوات مجلس الشورى للمطالبه بحقوق النساء كالأرامل والمطلقات وجميع فئات النساء، لكن ولا عضوة شورى شفناها طالبت بكذا كل مطالبهن تجنيس وإسقاط الولايه والاختلاط!".
#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين— ابو روّاف العبدلي 🍁. (@alenzy_fa) March 8, 2018
س: ماذا قدمت المرأة للمرأة في مجلس الشورى؟؟؟
الدوله حطت عضوات مجلس الشورى للمطالبه بحقوق النساء كا الارامل والمطلقات وجميع فئات النساء للمطالبه بتوظيفهن وتحسين اوظاععهن
ولا عضوة شورى شفناها طالبت بكذا كل مطالباتهن تجنيس واسقاط ولايه واختلاط
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