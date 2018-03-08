صورة... إنقاذ فتاة واعتقال عصابة حاولت بيعها بالدولار في بغداد

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس 8 مارس/آذار، عصابة للإتجار بالبشر أثناء محاولتهم بيع فتاة بمبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي، في العاصمة بغداد.

© REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

وأعلن المركز الإعلامي الأمني، في بيان تلقت وكالة " سبوتنيك " نسخة منه، أن قسم مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على عصابة تمتهن الإتجار بالبشر بعد نصب كمين لهم في جانب الكرخ من بغداد

وأوضح المركز، أن عناصر العصابة كانوا يعتزمون بيع الرضيعة مقابل ثلاثة آلاف دولار أمريكي.

ونفذت العملية استنادا لمعلومات استخبارية وموافقات قضائية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفتاة التي كانت العصابة تنوي بيعها في منطقة الدولعي، شمالي بغداد، وتبلغ من العمر شهر و20 يوما.