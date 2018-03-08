الكويت تكشف حقيقة القمة الخليجية الأمريكية

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، نجاح الجهود التي بذلها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الخلاف الخليجي في تهدئة الأجواء، وعدم تصعيده خليجيا.

ولفت الجار الله، إلى أن "شخصيات خليجية بارزة ستزور الولايات المتحدة وربما يمهد ذلك لعقد تلك القمة". وأضاف: "إن المنطقة تتعرض لتحديات كبيرة وخطيرة جدا، ولن نقوى على مواجهة تلك التحديات فرادى".

وقال المسؤول الكويتي: إن "الولايات المتحدة تدرك ذلك وتسعى كما نسعى في الكويت إلى إنهاء هذا الخلاف والتفرغ لمواجهة تلك الأخطار"، مشيرا إلى أن أمير الكويت "لم ييأس في طي صفحة هذا الخلاف الذي يؤلمنا يوميا في استمراره، فالاتصال والرسائل متواصلة".