سكرتير صالح يكشف مفاجأت عن الرئيس اليمني الراحل

كشف أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، أنه كان يعلم باستهداف "أنصار الله" له قبل تصفيته، متوقعا أن مصيره سيكون مشابها لمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأشار الصوفي، في لقاء له أمس الأربعاء 7 مارس/ آذار مع برنامج "حديث اليوم" على قناة العربية الحدث، إلى أن الرئيس اليمني السابق اختار في آخر أيامه الوقوف إلى جانب المشروع الوطني والتحالف العربي لإنقاذ حزب المؤتمر وقرر مواجهة "أنصار الله".

وأوضح الصوفي أنه كان رافضا لتحالف صالح مع أنصار الله ولهذا تقدم باستقالته، التي رفضها الرئيس، متابعا "الجيش والمقاومة تمثل المشروع الوطني وعلى الجميع الوقوف إلى جانبها".

ولفت الصوفي إلى أن "إيران هي من تحكم المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله"، موضحا أن خبراء إيرانيين يعملون في مناطق سيطرة "أنصار الله" من أجل إعادة تجميع الصواريخ وتركيبها، على حد وصفه.

ونفى الصوفي أن يكون أنصار الله هم من يقومون بصناعة الصواريخ، موضحا "الخبراء الإيرانيون يقومون بتجميع القطع التي تدخل مهربة لليمن ويوجهون بإطلاقها".