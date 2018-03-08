مدير الصندوق السيادي السعودي يكشف عن مصير حصيلة حملة الفساد

كشف ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، 3 مارس/ آذار، عن حصيلة تسويات حملة الفساد السعودية.

وقال الرميان إن حصيلة تسويات تحقيق محاربة الفساد ستذهب إلى وزارة المالية، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح خلال مؤتمر في لندن قائلا "بالنسبة لنا، نحن غير معنيين".