البشير: لدينا أحدث المصانع الحربية في الإقليم

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن بلاده تمتلك أحدث المصانع الحربية بالمحيط الإقليمي، مشيرا إلى أن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها القوات المسلحة هي منتجات صناعية سودانية.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly البشير يصدر قرارا جمهوريا بشأن مدير المخابرات

الخرطوم — سبوتنيك . وأوضح البشير، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار أثناء افتتاح منشآت عسكرية بولاية "شمال كردفان"، حسب وكالة "السودان" للأنباء، أن "القوات المسلحة السودانية، تمتلك حاليا أحدث المصانع العسكرية في المنطقة، وأن الاسلحة والذخائر التي يستخدمها الجيش من إنتاج مصانع سودانية".

وأضاف البشير، أن" السودان، يشهد في الوقت الراهن سلاما حقيقيا، وذلك بفضل مجهودات القوات المسلحة وصمود منتسبيها".

وأوضح الرئيس السوداني، أنه" خصص يومان في الأسبوع للعمل داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لمتابعة عمليات إعادة بناء القوات المسلحة، بصورة لصيقة".

ويشار أن الرئيس السوداني البشير قد بدأ زيارة لولاية شمال كردفان منذ يوم أمس الأربعاء تستمر لفترة ثلاثة أيام لافتتاح مشروعات تنموية واقتصادية.