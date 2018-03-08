أردوغان لأمريكا: لماذا ترسلون السلاح إلى سوريا وتؤسسون 20 قاعدة عسكرية رغم نهاية "داعش"

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 8 مارس/آذار، الولايات المتحدة بالتوقف عن إرسال السلاح إلى المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، التي تشن ضدهم أنقرة حملة عسكرية منذ يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي.