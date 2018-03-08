رحلة جوية على "الملكية الأردنية" بطاقم نسائي متكامل احتفالا بعيد المرأة العالمي

© AFP 2018/ PASCAL PAVANI "الملكية الأردنية" تعلن تعليق رحلاتها إلى أربيل بدءا من يوم الجمعة المقبلة

عمان- سبوتنيك . وبحسب بيان صادر عن الملكية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "سَيّرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلة جوية بين مدينتي عمان والعقبة بطاقم نسائي متكامل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الثامن من آذار".

وأشار البيان إلى أن "رحلة الشركة المبرمجة رقم (RJ300) انطلقت بطاقم متكامل من النساء مؤلف من خمس فتيات بقيادة الكابتن هديل خمش، وبمساعدة زميلتها الطيار شيرين قطامين بالإضافة إلى فريق عمل من المضيفات الجويات، ميسون جعارة، رِناد كعوش وولاء عيسى".

وعبر المسافرون الذين كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز "إيرباص 320" عن إعجابهم بهذه اللفتة المميزة من الملكية الأردنية، مثمنين دعم الشركة للمرأة العاملة وتأهيل فتيات أردنيات قديرات للعمل بمهنة الطيران التي طالما كانت حصراً على الرجال لفترات زمنية طويلة.

كما وجه المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر رسالة تهنئة بهذه المناسبة لجميع النساء الأردنيات من خلال فيديو قصير تعرضهُ الشركة على قنواتها للتواصل الاجتماعي اليوم عبرَّ فيها عن تقديره لكافة النساء العاملات في الملكية الأردنية التي كان للمرأة إسهام كبير في مسيرة نجاحها منذ انطلاقة الشركة قبل 55 عاماً.

وأكد بيشلر أن "الملكية الأردنية سعت وما زالت لتهيئة الأجواء الملائمة لتمكين المرأة وتدعيم جهودها للمساهمة في مسيرة النهوض بالشركة وبنائها، حيثُ استثمرت في قدراتها وأتاحت لها فرص الترقي والتطور"، لافتاً إلى أن "المرأة في الملكية الأردنية شَغَلت مختلف الوظائف بجدارة، وكان من بين كوادرها النسائية المتميزة على سبيل المثال قائدة الطائرة الأولى في العالم العربي وهي الكابتن تغريد العكشة، فيما تعمل بدائرة العمليات الجوية اليوم ثلاث فتيات بوظيفة قائد طائرة (كابتن) وخمس فتيات يعملن برتبة مساعد قائد طائرة".

كما تولت المرأة في الملكية الأردنية وظائف قيادية رفيعة، إذ شغلت وظيفة نائب مدير عام ورئيسة دائرة ومديرة تنفيذية ومديرة منطقة ومديرة محطة ومديرة مالية، ومضيفة جوية بالإضافة إلى مهن متنوعة في المجالات العملياتية والهندسية والتجارية والمالية والإدارية، وغيرها.