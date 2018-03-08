وسط تحقيقات رشاوي مونديال 2022... تعاون "جنائي" سويسري قطري

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الخميس 8 مارس/آذار، إنها اتفقت مع قطر على تعزيز التعاون، فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية امتثالا لاتفاق جديد لتيسير تبادل الدعم القانوني.

وقال مكتب العدالة الاتحادي في سويسرا ، وفقا لوكالة "رويترز" إن مذكرة تفاهم جرى توقيعها قبل أيام وإن السلطات المركزية في الدولتين، ستتعامل بصورة مباشرة في صياغة طلبات التعاون.

وأضاف المكتب في بيان "هذه الجهود تصب أيضا في صالح (سمعة) نظيفة لسويسرا كمركز مالي".

وقال متحدث باسم المكتب إن قطر أخذت زمام المبادرة لإبرام الاتفاق الجنائي بين البلدين.

وأوضح المتحدث بأن

الاتفاق لا علاقة له بالتحقيقات التي فتحها مدعين سويسريين، حول إذا ما كانت قد لعبت رشاوي دورا في فوز قطر بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفتحت سويسرا منذ فترة تحقيقات موسعة حول دور مشبوه لـ"قطر" من أجل حصولها على حقوق تنظيم مونديال قطر 2022.

وهو ما دفع مجلة "فوكوس" الألمانیة لنشر تقرير يشير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفیفا) سيعيد النظر في منح قطر حق استضافة الموندیال ویتخذ القرار نھایة الصیف القادم.