حفتر يمهل الأفارقة "المرتزقة" 9 أيام لمغادرة جنوب ليبيا

دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، كافة الوافدين الأفارقة المتورطين في أعمال مع الميليشيات التي وصفها بـ"الإجرامية" لمغادرة جنوب ليبيا.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يفاجئ الجميع بما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

وقال حفتر في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تم نشره على صفحة القيادة على "فيسبوك"، إنه يمهل "الأفارقة المرتزقة 9 أيام، حتى يوم 17 مارس المقبل، لمغادرة التراب الليبي والعودة إلى بلدانهم الأصلية".

وهدد حفتر كافة "الأفارقة المرتزقة" باستخدام كل الوسائل العسكرية المتاحة، جوا وبرا، بعد المهلة المحددة.

وطالبت القيادة العامة أعيان ومشائخ مناطق الجنوب الليبى الاتصال بالغرف الأمنية بالمناطق العسكرية "سبها —أوبارى غات — مرزق" ورفع الغطاء الاجتماعى عن كل من يساهم فى حماية أو إيواء أو مساعدة الوافدين الأفارقة بأى شكل من الأشكال مما يؤدى إلى زعزعة أمن المناطق الجنوبية الليبية.