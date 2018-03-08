المتحدث العسكري المصري يكشف حجم خسائر القوات خلال عملية "سيناء 2018"

أعلن المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، أن 16 من أفراد القوات المسلحة المصرية لقوا مصرعهم، وأصيب 19 آخرين خلال عملية سيناء 2018، التي تنفذها القوات المصرية في سيناء، بينما بلغ عدد القتلى في صفوف الجماعات التكفيرية 105.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن القوات المسلحة نجحت حتى الآن "في تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية، والقضاء على105 فرد تكفيري، كذلك القبض على عدد 2829 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه في دعم العناصر التكفيرية".

وأضاف أنه تم "كذلك تدمير 1907 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

فضلا عن اكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين ومركز إرسال وعدد كبير من العبوات الناسفة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات التي تستخدمها العناصر التكفيرية.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية في التاسع من شباط/ فبراير الماضي عن بدء العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك عقب عملية إرهابية استهدفت مسجد يتبع الجماعات الصوفية في شمال سيناء، وراح ضحيتها أكثر من 300 من المصليين.