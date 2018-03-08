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19:29 08 مارس/ آذار 2018
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    ليبيا. مدينة طرابلس

    حكومة الوفاق تشكل لجنة وزارية وبرلمانية لحل أزمة الجنوب الليبي

    © Sputnik. Vladimir Fedorenko
    العالم العربي
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    قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أن هناك إجراءات وقرارات اتخذت من أجل إعادة الأمن والحماية لمنطقة الجنوب الليبي، مشيراً إلى تشكيل لجنة تضم وزراء وأعضاء مجلسي النواب والدولة لدراسة الأوضاع على أرض الواقع.

    حكومة الوفاق الليبية
    Twitter/ al ain
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    طرابلس — سبوتنيك.  وأكد بيان رسمي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عرض ملامح لما تم إقراره واتخاذه من إجراءات لإعادة الأمن وحماية المنطقة الجنوبية، مشيراً أنه "تم التوصل إلى تشكيل لجنة تضم الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والدولة المنتمين للمنطقة الجنوبية لتشخيص الوضع على أرض الواقع بدقة وتحديد متطلبات الحل بالتنسيق مع الجهود المبذولة الأخرى".

    وأشار البيان على "ضرورة أن يتوازى هذا الحل مع الجهود المبذولة لحل المشكل الأمني مسار آخر لتزويد المنطقة الجنوبية باحتياجاته خاصة الوقود والغاز والكهرباء".

    وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن "الحكومة بدأت برنامجاً لإرسال صهاريج الوقود إلى الجنوب وبما يكفي احتياجات السكان" بحسب البيان.  

    وتشهد مناطق ومدن الجنوب نزاعات قبلية وجهوية تجددت بعد الانقسام السياسي في ليبيا، مما أدى لانتشار حالة من الانفلات الأمني وتردي الوضع الإنساني.

    وكان بيان اليوم للقيادة العامة للجيش الليبي أهاب "بالإخوة الأفارقة والوافدين من دول الجوار بعدم الانجرار وراء المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، واستغلالهم لزعزعة الأمن في الجنوب الليبي".

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق تشكل لجنة وزارية وبرلمانية لحل أزمة الجنوب الليبي, حكومة الوفاق الوطني الليبية, ليبيا
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