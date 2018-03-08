البشير: الإعلام الغربي يريد تشويه صورة السودان في العالم

ويشار إلي أن عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011، تصاعدت مشكلة إقليم دارفور، غرب البلاد، بصورة واسعة لدى وسائل الإعلام الغربية. وكان مسؤولون سودانيين، اتهموا بعض وسائل الإعلام الأجنبية بنقل صورة غير حقيقة حول النزاع العسكري بين القوات الحكومية والمتمردين بولايات دارفور الغربية.
وكانت محكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرتين اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير في عامي 2009، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أشكال الإبادة الجماعية والتهجير القسري وجرائم اغتصاب، فيما نفى المسؤولون السودانيون بشدة هذه الاتهامات واتهموا المحكمة بتسييس القضايا كما أكدوا مرارا أن السودان موقع اتفاقية روما التي بموجبها انشأت محكمة الجنائية الدولية.
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