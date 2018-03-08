البشير: الإعلام الغربي يريد تشويه صورة السودان في العالم

اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، بعض وسائل الإعلام الغربية، بانها تعكس باستمرار صوراً تشوبها النزاعات الصراعات عن السودان، مؤكدا، أن هذه الصور غير حقيقة عن بلاده.

© AFP 2018/ Khaled El-Shahed جنوب السودان يطلب الانضمام لجامعة الدول العربية

الخرطوم — سبوتنيك . وحسب وكالة " السودان " للأنباء، اليوم الخميس، اتهم البشير، بعض الوسائل الإعلام الأجنبية وقال إن "الصورة السيئة التي ظل يرسمها الإعلام الغربي عن السودان، أن يصوره كبلد خلافات وحروب"، مؤكدا، أن هذه الوسائل الإعلامية "إعلام مغرض، ويسعى للنيل من وحدة السودان ويستهدف أمنه واستقراره".

ويشار إلي أن عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011، تصاعدت مشكلة إقليم دارفور، غرب البلاد، بصورة واسعة لدى وسائل الإعلام الغربية. وكان مسؤولون سودانيين، اتهموا بعض وسائل الإعلام الأجنبية بنقل صورة غير حقيقة حول النزاع العسكري بين القوات الحكومية والمتمردين بولايات دارفور الغربية.

وكانت محكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرتين اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير في عامي 2009، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أشكال الإبادة الجماعية والتهجير القسري وجرائم اغتصاب، فيما نفى المسؤولون السودانيون بشدة هذه الاتهامات واتهموا المحكمة بتسييس القضايا كما أكدوا مرارا أن السودان موقع اتفاقية روما التي بموجبها انشأت محكمة الجنائية الدولية.