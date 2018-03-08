بالتزامن مع زيارة ابن سلمان... اتصال هاتفي بين وزيري دفاع بريطانيا وقطر

وتناول الاتصال، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع القطرية، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، سبل تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعزيزها.
كما تضمن الاتصال الهاتفي أيضا، بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الخليجية.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني.#قطر#بريطانيا pic.twitter.com/K4nAUkxyUW— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) March 8, 2018
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت مقاطعتها الدوحة، بسبب اتهامات متعلقة بدعم قطر للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.
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