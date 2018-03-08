بالتزامن مع زيارة ابن سلمان... اتصال هاتفي بين وزيري دفاع بريطانيا وقطر

أجرى غافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني، اليوم الخميس 8 مارس/أذار، اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري، خالد بن محمد العطية.

© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE وزير خارجية قطر يعلق على تصريحات ابن سلمان بشأن الأزمة الخليجية (فيديو)

ويأتي الاتصال الهاتفي، في الوقت الذي يقوم فيه ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، بزيارة رسمية إلى بريطانيا.

وتناول الاتصال، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع القطرية، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، سبل تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعزيزها.

كما تضمن الاتصال الهاتفي أيضا، بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الخليجية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني.#قطر#بريطانيا pic.twitter.com/K4nAUkxyUW — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) March 8, 2018

​وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت مقاطعتها الدوحة، بسبب اتهامات متعلقة بدعم قطر للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.