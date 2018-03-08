على هامش زيارة بن سلمان .. السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقيات بهذه القيمة

وقعت السعودية مع جهات بريطانية، اليوم الخميس، 18 اتفاقية اقتصادية، كما منحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة عشر رخص لشركات بريطانية للاستثمار في المملكة.

© REUTERS/ SIMON DAWSON الأمير تشارلز يقيم مأدبة عشاء للأمير محمد بن سلمان

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة " العربية "، جاء التوقيع على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البريطانية لندن.

وبلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع الجهات البريطانية أكثر من 7.78 مليار ريال سعودي (نحو 2 مليار دولار أمريكي).

وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين السعودية والجهات البريطانية مجالات الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة.

ومن بين الاتفاقيات واحدة بملياري ريال (533 مليون دولار) للاستثمار في مراكز الرعاية الصحية بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية ووزارة التجارة الخارجية البريطانية.

ووقعت شركة أرامكو مذكرة تفاهم للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي، بالتعاون مع "رويال داتش شل"، على أن يشمل الاتفاق تطوير مشاريع في قطاع "المنبع"، وأنشطة تسييل الغاز.

وحصلت شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا" على رخصة للاستثمار في السعودية.

وكانت الدولتان أعلنتا عن خطة بقيمة 90.29 مليار دولار، لتعزيز روابط التجارة والاستثمار في الأعوام القادمة.

واجتمع ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعدد من أعضاء حكومة المملكة المتحدة، وأفيد عن توافق الطرفين حول تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، في بيان، بعد الاجتماع، "تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه استرليني (90.29 مليار دولار) على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة".