قطر تستقبل 3 آلاف بقرة أمريكية الأحد المقبل

أعلنت قطر أن أكثر من 3 آلاف بقرة أمربكية ستصل إلى أراضيها عبر البحار، يوم الأحد القادم، وذلك بعد مرور 9 أشهر من إعلان أربع دول عربية مقاطعتها للدوحة، بسبب ما تعتبره دعم قطري للإرهاب.

© Sputnik. Vitaly Belousov قطر تشتري 4 آلاف بقرة لإنتاج الحليب ومشتقاته (فيديو)

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة " بلومبيرغ "، اليوم الخميس، إن قطر "تستقبل ما يتجاوز الثلاث آلاف بقرة من الأبقار، التي تم تربيتها في كاليفورنيا، وأريزونا، وويسكونسن، عبر السفن، والتي من المقرر وصولها يوم الأحد القادم".

وأضافت الوكالة، بوصول هذه الصفقة، "بالإضافة إلى المخزون الحالي التي تمتلكه قطر من الأبقار، ستكون قادرة بذلك على تلبية احتياجات من مواطنيها من الألبان الطازجة".

واستقبلت قطر منذ الأشهر الأولى من مقاطعة الدول الأربعة العربية مصر والسعودية والبحرين، والإمارات، في يونيو الماضي، آلاف من الأبقار عبر شحنها بواسطة الطائرات الجوية، رغبة منها في توفير الحليب الطازج لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

وكانت 4 دول عربية هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للدوحة، منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، متهما قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.

وفي غضون الأزمة القائمة، وقعت قطر اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، ورداً على المقاطعة المفروضة عليها من الدول الأربع، طورت علاقاتها التجارية مع إيران وتركيا، وسمحت لأنقرة بإرسال آلاف الجنود إلى القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، ما لاقى انتقادات حادة من الدول الأربع.