مبعوث أمين "الدول العربية" يدعو كافة الأطراف الليبية لحضور مؤتمر تونس

وشهد اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء من اللجنة التحضيرية واللجان التنفيذية، استعراض الوضع الحالي للأزمة الليبية، وآلية وضع حلول جذرية، لإنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجة التدهور الأمني بالبلاد ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.
ولفت العباني إلى أن الهيئة التحضيرية للمؤتمر الوطني الليبي وجهت الشكر للجمالي لجهوده لإنجاح المؤتمر الذي دعيت فيه كل الأطراف الليبية للحوار.
وسبق وحدد العباني في حوار لـ"سبوتنيك" أهداف المؤتمر، في قيام دولة ليبيا الموحدة، والتمسك بالخيار الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي للسلطة، إضافة إلى التعهد بفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودعم برنامج العدالة الانتقالية، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، واحترام التنوع والخصوصية الاجتماعية والثقافية وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية وتجاوز رواسب الماضي، فضلا عن المصالحة الوطنية المبنية على الإنصاف والصفح، والتعايش السلمي، وأن يكون حمل السلاح حكرا على الدولة دون غيرها، وتجريم حمله والمتاجرة به، و تجريم الخطاب الإعلامي المحرض على الفتنة.
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