مبعوث أمين "الدول العربية" يدعو كافة الأطراف الليبية لحضور مؤتمر تونس

التقي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام والجامع الليبي، محمد عبد السلام العباني، اليوم الخميس 8مارس/آذار، بمبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، بمقر مكتب الجامعة بتونس.

Twitter/ al ain نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية: توحيد المؤسسة العسكرية بات ضروريا لحفظ أمن ليبيا

وقال العباني لـ" سبوتنيك " إن مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أيد مطالب رؤية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقرر عقده، في تونس آخر شهر مارس/آذار الجاري، لبحث آليات المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وشهد اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء من اللجنة التحضيرية واللجان التنفيذية، استعراض الوضع الحالي للأزمة الليبية، وآلية وضع حلول جذرية، لإنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجة التدهور الأمني بالبلاد ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.

ولفت العباني إلى أن الهيئة التحضيرية للمؤتمر الوطني الليبي وجهت الشكر للجمالي لجهوده لإنجاح المؤتمر الذي دعيت فيه كل الأطراف الليبية للحوار.

© Photo/ ABDUL-SALALM Al-abany التقي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام والجامع الليبي، محمد عبد السلام العباني

وسبق وحدد العباني في حوار لـ"سبوتنيك" أهداف المؤتمر، في قيام دولة ليبيا الموحدة، والتمسك بالخيار الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي للسلطة، إضافة إلى التعهد بفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودعم برنامج العدالة الانتقالية، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، واحترام التنوع والخصوصية الاجتماعية والثقافية وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية وتجاوز رواسب الماضي، فضلا عن المصالحة الوطنية المبنية على الإنصاف والصفح، والتعايش السلمي، وأن يكون حمل السلاح حكرا على الدولة دون غيرها، وتجريم حمله والمتاجرة به، و تجريم الخطاب الإعلامي المحرض على الفتنة.