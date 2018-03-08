"أنصار الله" يستهدفون الجيش السعودي في جازان ونجران بصواريخ الكاتيوشا

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بأن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، تجمعات للجيش السعودي وآليات في معسكر المراني وقرية اللحج بقطاع جازان".

وأضاف أن "مدفعية الحوثيين استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في موقعي سقام والفريضة بجازان".

وفي قطاع نجران، قال المصدر: "إن مسلحي "أنصار الله" أحرقوا مخزن أسلحة للجيش السعودي خلف موقع المخروق عقب استهدافه بقذائف المدفعية".

وأشار إلى "مقتل وإصابة عسكريين يمنيين من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهجوم نفذه الحوثيون على موقع الطلعة في نجران".

لافتاً إلى "مقتل 3 جنود في الجيش اليمني بعمليات قنص لمسلحي "أنصار الله" قبالة منفذ علب بقطاع عسير".

وتتعرض معسكرات ومواقع ودوريات الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف باليمن في 26 مارس 2015 إلى عمليات استهداف ينفذها مسلحو "أنصار الله" تتنوع بين قصف وتنفيذ كمائن وعمليات قنص واقتحام، توقع غالباً قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين.