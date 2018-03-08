مسؤول عسكري سوداني: القبض على قيادي متمرد يجند الأطفال للقتال في ليبيا

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أنها ألقت القبض على أحد قيادات التمرد لدى الحركات المسلحة في دارفور، فيما كشف مسؤول عسكري، أن القيادي بالتمرد يعمل في تجنيد الأطفال، وأنه متورط في الصراع في ليبيا.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يمهل الأفارقة "المرتزقة" 9 أيام لمغادرة جنوب ليبيا

الخرطوم — سبوتنيك . وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، العقيد، عبدالرحمن الجعلي، اليوم الخميس 8 فبراير / شباط، في تصريح، لوكالة السودان للأنباء، إن قوات الدعم السريع، استطاعت، أن توقف المتمرد سليمان مرجان، ومعه أحد معاونيه وهما يستقلان سيارة بها 4 أسلحة رشاشة بالقرب من منطقة جبل عيسى بمدينة المالحة، الواقعة بولاية، شمال دارفور.

وكشف الجعلي أن المتمرد مرجان هو أحد كبار القيادات المتمردة في دارفور، ويعمل في تجنيد الشباب والأطفال لصالح حركة العدل والمساواة المتورطة في الصراع في ليبيا، موضحا أن ضبطه تم بعد ورود معلومات أن مرجان يحضر للخروج من البلاد إلى ليبيا.

وأكد المسؤول العسكري، أن قوات الدعم السريع، قامت بمداهمته واستطاعت القبض عليه بعد مطاردة شاقة قطعت خلالها مسافة أكثر من 50 كم.

جدير بالذكر أن ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال ومناطق النزاع، أكدت في وقت سابق أن حركات مسلحة في دارفور في السودان، ظلت غير ملتزمة ببرنامج عدم تجنيد الأطفال، وأدانت انتهاك حقوق الأطفال من قبل الحركات المسلحة في دارفور، إضافة إلى جرائم القتل والاغتصاب والعنف الجسدي.