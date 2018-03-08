مصدر عسكري: مقتل عدد من جنود التحالف في هجوم بجيزان

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، اليوم الخميس 8 مارس/أذار، إنهم نفذوا عملية هجومية على مواقع في جيزان.

وأشار المصدر في اتصال مع " سبوتنيك " إلى أن العملية الهجومية تركزت على مواقع القرنع ونعشاو في جيزان

وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي وإحراق 3 آليات عسكرية، واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة.

وفي السياق نفسه، قال مصدر محلي في "أنصار الله"، إن إعلام التحالف اعترف بمصرع واصابة 15 من جنوده، خلال مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في ما وراء الحدود.