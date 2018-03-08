مركز المصالحة: تأجيل دخول قافلة المساعدات إلى دوما بسبب قصف المسلحين

أعلن مركز المصالحة الروسي اليوم الخميس، تأجيل القافلة الإنسانية التي كانت متجهة إلى بلدة دوما في منطقة الغوطة الشرقية السورية، بسبب القصف، الذي قامت به "جبهة النصرة" الإرهابية، مشيرا إلى أن الحكومة السورية فتحت معبرا جديدا لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي: الهدنة التاسعة في الغوطة الشرقية تنتهي دون نتيجة

القاهرة — سبوتنيك . وقال رئيس مركز المصالحة اللواء فلاديمير زولوتوخين، "بسبب القصف المكثف ضد القوات الحكومية والممر الإنساني من قبل متمردي جبهة النصرة، اتخذت المنظمات الإنسانية الدولية قرارًا بتأجيل قافلة المساعدات الإنسانية إلى دوما ، والتي كان من المقرر تسليمها اليوم 8 مارس. والمساعدات الإنسانية لمواطني الغوطة الشرقية، ستستمر بعد استقرار الوضع".

ونوه رئيس المركز إلى أن "الحكومة السورية فتحت اليوم نقطة تفتيش جديدة المليحة — جسرين. وبينما كان المدنيون يعبرون الحاجز، هاجمهم متمردو فيالق الرحمن. وتم إحراق ثلاث سيارات. ووقع عدد من القتلى والجرحى الساعة 5 مساءً. حيث قاموا بقصف نقطة التفتيش".

وقال مركز المصالحة الروسي، إن وقف إطلاق النار في سوريا مستمر بشكل عام، وأن الوضع يتجه نحو الاستقرار.

وأشار إلى أن الجيش السوري يفتح معبرا جديدا لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

وأوضح أن 1500 عائلة جاهزة للخروج من المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية، لكن المسلحون يمنعونها.