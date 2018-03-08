إحباط محاولة اغتيال نائب في بغداد واختطاف اثنين من حراسه

أعلن المكتب الإعلامي للنائب العراقي كامل الغريري، اليوم الخميس 8 مارس/آذار، إحباط محاولة لاغتيال النائب في بغداد، فيما أشار إلي انه تم اختطاف اثنين من أفراد حمايته.

© AFP 2018/ Safin Hamed الدفاع الألمانية: مستمرون في تدريب قوات "البشمركة" الكردية في العراق

بغداد — سبوتنيك . وأكد مصدر بمكتب النائب الحادثة لـوكالة "سٍبوتنيك" بعد اتصاله بأحد أفراد الحراسة الناجين من الهجوم قائلا:

تعرض موكب النائب لهجوم مسلح من مجهولين في منطقة السيدية، وتم اختطاف اثنين من أفراد الحراسة، فيما لم يتم تحديد ما إذا كان النائب تعرض لإصابه أم لا.

في سياق آخر، أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ماجد الغراوي، عن رفضه التام لتصريحات تركيا حول إطلاق عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق بعد الانتخابات.

وقال الغراوي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، إن "أي عمل عسكري تركي داخل الأراضي العراقية بدون موافقة الحكومة أمر مرفوض وتجاوز على السيادة العراقية، والبرلمان سيرفض هكذا عمل حتى وإن كان بالاتفاق مع حكومة بغداد".