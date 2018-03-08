إحباط محاولة اغتيال نائب في بغداد واختطاف اثنين من حراسه

تعرض موكب النائب لهجوم مسلح من مجهولين في منطقة السيدية، وتم اختطاف اثنين من أفراد الحراسة، فيما لم يتم تحديد ما إذا كان النائب تعرض لإصابه أم لا.
في سياق آخر، أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ماجد الغراوي، عن رفضه التام لتصريحات تركيا حول إطلاق عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق بعد الانتخابات.
وقال الغراوي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، إن "أي عمل عسكري تركي داخل الأراضي العراقية بدون موافقة الحكومة أمر مرفوض وتجاوز على السيادة العراقية، والبرلمان سيرفض هكذا عمل حتى وإن كان بالاتفاق مع حكومة بغداد".
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