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00:08 09 مارس/ آذار 2018
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    الفوعة

    "النصرة" ترد على خسائرها في الغوطة وتقصف الفوعة شمالا وسقوط ضحايا

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    العالم العربي
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    خرق تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي اتفاق "خفض التوتر" في ريف إدلب، وقامت بقصف بلدتي الفوعة وكفريا، رداً على تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية لدمشق، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين بالإضافة إلى دمار في المنازل.

    بلدتي الفوعة وكفريا تدفعان فاتورة نصر الجيش العربي السوري
    وأفادت "الميادين نت" أن "جبهة النصرة" وحلفائها في ريف إدلب، "قامت وبعد التقدم الذي أحرزه الجيش السوري في الغوطة الشرقية لدمشق، بالانتقام عبر قصف مدنيي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف إدلب، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال"

    واستهدفت "جبهة النصرة" إلى جانب "جيش الأحرار والأوزبك" بقصف هو الأعنف الأحياء السكنية في بلدة الفوعة المحاصرة من عدة محاور، ما أدى إلى مقتل طفلتين وإصابة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة.

    وتسبب القصف العنيف والعشوائي بدمار كبير في المنازل، وذلك بالتزامن مع عمليات قنص استهدفت أي تحرك داخل البلدتين.

    ونقل الناشط الصحفي محمد زنوبة المتواجد في بلدة الفوعة أن إمرأة أصيبت وأولادها في القصف، لكنها فضلت علاج أولادها لإنقاذ حياتهم بدلاً عنها في المشفى الميداني، مشيراً إلى أن المشفى غصّ بالجرحى، وسيارات الإسعاف لم تتوقف عن عمليات نقل الجرحى خلال عملية القصف المتواصل للمسلحين

    بلدتي الفوعة وكفريا تدفعان فاتورة نصر الجيش العربي السوري
    ونقلت "الميادين نت" أن المسلحين بدأوا بقصف بلدة الفوعة ظهر الخميس من جهة بلدة "بنش" بقذائف معدّلة وشديدة الانفجار، مضيفة أن عدد القذائف التي سقطت على بلدة الفوعة حتى الساعة السابعة مساءً 106 قذائف متنوعة استهدفت جميعها الأحياء السكنية والسوق، بينما سقط في بلدة كفريا أكثر من 40 قذيفة، بالإضافة إلى عدد آخر في محيطها، وأن هذا القصف أدى إلى مقتل الطفلتين آية مالك حاج علي وفاطمة عبدالهادي طاهر خلال خروجهما من المدرسة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

    وحول الواقع الطبي في البلدتين المحاصرتين، فإن المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية غير متوفرة، حيث بذل الطاقم الطبي جهوداً كبيرة لعلاج الإصابات بما هو متوفر من مواد أولية، وتعرض المشفى الميداني في الفوعة للقصف أيضاً.

    ووفقا لـ"الميادين نت" فإن المشفى يعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية وقلة عدد أسطوانات الأوكسجين، نتيجة كثرة الإصابات التي نقلت إليه خلال قصف المسلحين في الفترة الماضية واليوم، وينام الأهالي في الملاجئ الباردة التي لا تتوافر فيها أية مقومات للنوم والإقامة.

     

     

    انظر أيضا:

    بالفيديو: شاهد ماذا فعل قناصو "جبهة النصرة" بالطفلين ليث ومحمد في بلدة الفوعة
    مساعدات إنسانية تدخل مخيم اليرموك وبلدتي الفوعة وكفريا في سوريا
    الفوعة وكفريا غض العالم كله الطرف عنهما وتركهما رهينة بيد الإرهابيين
    ارتفاع عدد ضحايا تفجير حافلات سكان الفوعة وكفريا إلى 118 قتيلاً و224 جريحاً
    هددوهم بالذبح إن فشلت مفاوضات الفوعة وكفريا
    توجه القافلة الثانية إلى بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب
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    بتكتيك غير متوقع... الجيش السوري يخترق عمق الغوطة وانهيارات مفاجئة في "النصرة"
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    الجيش السوري يخترق ويفاجئ "النصرة" في محاور الغوطة... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    النصرة" ترد على خسائرها في الغوطة وتقصف الفوعة, الحرب في سوريا, جبهة النصرة, سوريا
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