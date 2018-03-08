الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 شخص في الغوطة الشرقية خلال 48 ساعة

وأِشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تتلقى تقارير عن تصاعد القتال في الغوطة الشرقية والقصف على دمشق، مما يعرض المدنيين للخطر ويمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين إليها، بما في ذلك آلاف الأطفال.
واتخذ مجلس الأمن القرار رقم 2401، الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا.
وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "توفي أكثر من مائة شخص خلال الـ48 ساعة الماضية فقط، مشيرا إلى أنه منذ 24 فبراير / شباط، قُتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف.
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