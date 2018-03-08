اليمن... مقتل جنود من التحالف في هجوم وتدمير ٣ ٱليات

وفي السياق نفسه، قال مصدر محلي في أنصار الله، أن إعلام التحالف اعترف بمصرع وإصابة 15 من جنوده خلال مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في ماوراء الحدود.
في سياق متصل، أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تحقيق تقدم في معارك مع مسلحي أنصار الله (الحوثيين) شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.
وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "إن وحداته سيطرت اليوم الخميس، على جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية في مديرية نهم والتي تطل على طريق الجوف"، وأضاف "أن قوات الرئيس هادي أحبطت بالتزامن محاولة تسلل للحوثيين على مواقع شرق تباب الزلال، وأجبرتها على التراجع والفرار".
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